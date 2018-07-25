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صور.. ميلانيا ترامب تزور مستشفى للأطفال فى ولاية تينيسى الأمريكية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:10 ص
صور.. ميلانيا ترامب تزور مستشفى للأطفال فى ولاية تينيسى الأمريكية السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
كتب: محمد الأحمدى - تصوير (رويترز)
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زارت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب أمس الثلاثاء، مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال فى ولاية تينيسى الأمريكية، حيث ترتبط الزيارة  بمبادرة "كن أفضل".

 وكانت ميلانيا كشفت النقاب عن المبادرة فى البيت الأبيض فى مايو، وقالت إنها ستركز على رفاة الطفولة واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية وإساءة استخدام الأفيون.

وقامت السيدة الأولى بجولة في وحدة العناية المركزة للأطفال وزيارتهم واللعب معهم، بالإضافة إلى الاستماع للعديد من الأطباء ومعرفته أبرز مطالبهم وتطلعاتهم لوضع صحى أفضل بالولايات المتحدة الأمريكية.  

 

السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب

 

ميلانيا ترامب مع الاطفال
ميلانيا ترامب مع الاطفال

 

تواجد ميلانيا ترامب مع الأطفال
تواجد ميلانيا ترامب مع الأطفال

 

جانب من تواجد ميلانيا ترامب مع الأطفال
جانب من تواجد ميلانيا ترامب مع الأطفال

 

ميلانيا ترامب تداعب الأطفال بالمستشفى
ميلانيا ترامب تداعب الأطفال بالمستشفى

 

ميلانيا ترامب تلعب مع الأطفال
ميلانيا ترامب تلعب مع الأطفال

 

جانب من لعب ميلانيا ترامب مع الأطفال
جانب من لعب ميلانيا ترامب مع الأطفال

 

جانب من لعب ميلانبا مع الأطفال
جانب من لعب ميلانبا مع الأطفال

 

استقبال ميلانيا ترامب للأطفال
استقبال ميلانيا ترامب للأطفال

 

جانب من حديث ميلانيا ترامب مع الأطفال
جانب من حديث ميلانيا ترامب مع الأطفال

 

ميلانيا ترامب مع أحد الأطفال
ميلانيا ترامب مع أحد الأطفال

 


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