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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:47 م
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صور.. مقتل 5 أطفال فى انهيارات أرضية وسيول بجنوب شرق بنجلادش

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:33 م
صور.. مقتل 5 أطفال فى انهيارات أرضية وسيول بجنوب شرق بنجلادش سيول وامطار فى بنجلادش
داكا (رويترز)
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لقى 5 أطفال حتفهم واضطر ألف شخص، بينهم لاجئون فى مخيمات الروهينجا، للانتقال إلى أماكن أخرى جراء انهيارات أرضية وسيول فى جنوب شرق بنجلادش نجمت عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقال قاضى عبد الرحمن المسؤول الحكومى الكبير فى المنطقة إن الأطفال قتلوا جراء الانهيارات الأرضية قرب كوكسز بازار ورامو. وأصيب ثلاثة آخرون ونقلوا إلى المستشفى فيما جرى إجلاء نحو ألف شخص.

ولم يتضح حتى الآن عدد المنتمين للروهينجا الذين جرى إجلاؤهم. وكانت وكالات الإغاثة حذرت من أن الأمطار الموسمية، التى تصل إلى ذروتها فى يوليو  من كل عام، ربما تهدد حياة عدة آلاف.

وقال عبد الكلام المسؤول عن اللاجئين بحكومة بنجلادش "جرى نقل عدد من العائلات بسبب السيول ووقوع انهيارات أرضية محدودة". وأضاف "لا توجد أى إشارة على أن الأمطار ستتوقف لكن لم تشهد المخيمات وقوع أى كارثة كبرى".

ولم يتسن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة توفير أعداد محددة للمتضررين، وأودت الأمطار الموسمية بحياة ثلاثة لاجئين على الأقل منذ أوائل شهر مايو، وكانت المفوضية قالت إن السلطات أجلت نحو 21 ألف لاجئ منذ يوم 18 يوليو بسبب تهديد الانهيارات الأرضية لمخيماتهم.

المياه تغمر المنازل
المياه تغمر المنازل

 

امطار فى بنجلادش
امطار فى بنجلادش

 

سيول فى بنجلاديش
سيول فى بنجلاديش

 

سيول وامطار فى بنجلادش
سيول وامطار فى بنجلادش

 

مقتل 5 أطفال فى انهيارات أرضية
مقتل 5 أطفال فى انهيارات أرضية

 

 


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