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الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:37 م
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صور.. مديرية الصحة ببنى سويف تجرى محاكاة واقعية لمواجهة الكوارث

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:47 م
صور.. مديرية الصحة ببنى سويف تجرى محاكاة واقعية لمواجهة الكوارث عملية اخلاء مبنى مديرية صحة بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، تجربة إخلاء المبنى كمحاكاة واقعية لمواجهة الكوارث.
 
استغرقت مدة الإخلاء 3 دقائق، إذ سمع العاملون صافرة الانذار وتجمعوا بعدها فى طوابير، واستخدموا سلالم المديرية حتى خرجوا خارج المبنى، فيما تم فصل التيار الكهربائى عن المديرية بأكملها.
 
شهد التجربة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة بنى سويف، اللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بنى سويف، الدكتورة دعاء الروبى مدير إدارة الطوارئ بصحة بنى سويف، وتم إغلاق الشارع الرئيسى المؤدى إلى المديرية واستدعاء سيارات الإطفاء.
 
 
عملية اخلاء مبنى مديرية صحة بنى سويف
عملية إخلاء مبنى مديرية صحة بنى سويف

 

خروج العاملين من المبنى
خروج العاملين من المبنى

 

 

خرج العاملين من المبنى
خرج العاملين من المبنى

 

 

جانب من عملية اخلاء المبنى
جانب من عملية إخلاء المبنى

 

 

عملية اخلاء المبنى
عملية إخلاء المبنى

 

عملية اخلاء المبنى
عملية إخلاء المبنى

 


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