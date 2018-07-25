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صور.. كيم جونج أون يزور مصنع تابع للجيش الشعبى الكورى الشمالى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:33 ص
صور.. كيم جونج أون يزور مصنع تابع للجيش الشعبى الكورى الشمالى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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زار كيم جونج أون أمس زعيم كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، المصنع رقم 525 للجيش الشعبي الكورى فى مكان غير معروف بكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونج أون قوله إن بلاده يجب أن تعمل على تغذية جنودها على نحو أفضل وذلك بعد أن سلطت الحالة الصحية لجندى كورى شمالى منشق العام الماضى الضوء على مشكلات التغذية فى الدولة التى تعانى العزلة.

وقالت الوكالة إنه خلال زيارة لمصنع مؤن عسكرية قال كيم إنه يتعين على المصنع إنتاج مواد غذائية لذيذة الطعم ومغذية "وهو ما يساهم بشكل جوهرى فى تحسين النظام الغذائى للجنود".

وقال كيم "يجب على المسؤولين والعاملين فى المصنع تجاوز خطة الانتاج على نحو دائم على جميع المؤشرات واضعين فى اعتبارهم الأهداف النبيلة للزعيم كيم جونج إيل (والده الراحل) الذى لم يدخر شيئا من أجل جنود الجيش الشعبى".

وفي العام الماضى عثر على حبات ذرة فى معدة جندى كورى شمالى كان قد تحدى وابلا من الأعيرة النارية للفرار إلى كوريا الجنوبية وقد سلط ذلك الضوء على مشكلات التغذية التى يقول خبراء إن الدولة تعانى منها منذ عشرات السنين

 
فحص زعيم كوريا الشمالية لأحد منتجات المصنع
فحص زعيم كوريا الشمالية لأحد منتجات المصنع

 

جانب من تفقد زعيم كوريا الشمالية
جانب من تفقد زعيم كوريا الشمالية

 

وصول زعيم كوريا الشمالية للمصنع
وصول زعيم كوريا الشمالية للمصنع

 


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