video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. قوات الأمن فى نيكاراجوا تنتشر بالشوارع بعد أحداث العنف الأخيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:00 ص
صور.. قوات الأمن فى نيكاراجوا تنتشر بالشوارع بعد أحداث العنف الأخيرة أحداث نيكاراجوا - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

انتشرت قوات الأمن فى نيكاراجوا، اليوم الأربعاء، فى الشوارع بعد أحداث العنف الأخيرة فى البلاد.

وتواصل المعارضة فى نيكاراجوا، التظاهر ضد سياسة الرئيس دانييل أروتيجا، للمطالبة بعزلة، فيما يرفض الرئيس هذه الاتهامات مؤكدا بقاءه فى السلطة حتى انتهاء ولايته.

وطالب نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس أمس الثلاثاء، رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا بالدعوة إلى انتخابات مبكرة ووضع حد لأعمال عنف دامية تشهدها البلاد منذ أشهر أدت إلى مقتل ما يناهز 300 شخص.

وأعلن بنس على تويتر إن "العنف الذى تمارسه الدولة فى نيكاراجوا ثابت ولا يمكن نكرانه. دعاية أورتيجا لا تخدع أحدا ولا تغير أى شىء"، مشيرا إلى أن حصيلة القتلى "تزيد على 350"، محملا الحكومة المسؤولية.

وتابع بنس "تدعو الولايات المتحدة حكومة أورتيجا إلى وضع حد لأعمال العنف الآن وإجراء انتخابات مبكرة، العالم كله يراقب".

والاثنين أعلن أورتيجا البالغ 72 عاما لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أنه ينوى الاستمرار فى منصبه حتى انتهاء ولايته فى 2021 رغم التظاهرات المطالبة بتنحيه وسط أعمال عنف مستمرة منذ 3 أشهر.

وقال أورتيجا إن "تقريب موعد الانتخابات سيؤدى إلى انعدام الاستقرار وانعدام الأمن وسيزيد الأمور سوءا".

وبدأت حركة الاحتجاج، وهى الأعنف التى تشهدها البلاد منذ عقود، فى 18 أبريل بعد طرح قانون لتعديل نظام الضمان الاجتماعى، ورغم سحب الحكومة هذا المشروع، إلا أن الغضب الشعبى لم يتراجع بل تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين.

 

شرطة نيكاراجوا
شرطة نيكاراجوا

 

جانب من تواجد شرطة نيكاراجوا
جانب من تواجد شرطة نيكاراجوا

 

شرطى نيكاراجوى
شرطى نيكاراجوى

 

أفراد الشرطة فى نيكاراجوا
أفراد الشرطة فى نيكاراجوا

 

جانب من عمليات التأمين
جانب من عمليات التأمين

 

تأمين أفراد الشرطة فى نيكاراجوا
تأمين أفراد الشرطة فى نيكاراجوا

 

جانب من تأمين شرطة نيكاراجوا
جانب من تأمين شرطة نيكاراجوا

 

أفراد الأمن فى نيكاراجوا
أفراد الأمن فى نيكاراجوا

 

جانب من أفراد الأمن فى نيكاراجوا
جانب من أفراد الأمن فى نيكاراجوا

 

سيدة تحمل طفلها وسط التواجد الأمنى فى نيكاراجوا
سيدة تحمل طفلها وسط التواجد الأمنى فى نيكاراجوا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الولايات المتحدة تطالب بانتخابات مبكرة فى نيكاراجوا لإنهاء العنف

نيكاراجوا

اخبار نيكاراجوا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مظاهرات نيكاراجوا




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة