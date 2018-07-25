صور.. حفل لـ33 مريض سرطان بمستشفى أورام الأقصر لدعمهم نفسيًا

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة فندق هيلتون الأقصر من خطواتها لدعم مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار التعاون المشترك والمستمر مع فندق هيلتون للتعاون المتبادل للدعم النفسى والمعنوى لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد.

وقام وفد من فندق الهيلتون بقيادة المدير العام فلوريان جرول الألماني، بعمل احتفالية عيد ميلاد مميز لـ33 مريضًا من مواليد شهر يوليو لدعمهم نفسيًا، حيث تم تجهيز تورتة خاصة وهدايا لهم وذويهم وباقى المرضى بالمستشفى، وسط أجواء من البهجة والسعادة بين الجميع.

وبعد انتهاء الاحتفالية قام فريق الفندق بعمل جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة والغرف فى المرحلة الجديدة وكذلك بناء وتشييد المرحلة الثالثة، للتعرف على كل ما هو جديد داخل المستشفي، وأكدوا على استمرار دعمهم للمرضى بتنظيم احتفال شهر لكل مواليد الشهر طوال العام من المرضى لدعمهم نفسياً فى مسيرتهم لتلقى جرعات العلاج المجانية داخل المستشفى.











