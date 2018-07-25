صور.. الضرائب العقارية بالأقصر تقيم مخيم توعية للرد على إستفسارات المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الضرائب العقارية بالأقصر عن إقامة مخيم بمنطقة ميدان صلاح الدين، اليوم الأربعاء، ويستمر يومين، وذلك لمواصلة حملات التوعية للمواطنين، والتى تهدف إلى تلقى كافة الإستفسارات والشكاوى المتعلقة بقانون الضرائب العقارية، والرد عليها من خبرائها المختصين مع العمل على حلها، بهدف التيسير علي الممولين وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون آية غرامات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وفى هذا السياق طالبت منطقة الضرائب العقارية بالأقصر الممولين الذين لم يبادروا حتى الآن بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة أو المستحقة هذا العام سرعة التوجه إلى المأموريات المختصة، وذلك لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة، وذلك قبل تطبيق غرامات التأخير المقررة.



الضرائب العقارية بالأقصر تقيم مخيم توعية



الضرائب العقارية بالأقصر تقيم مخيم توعية