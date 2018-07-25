صور .. إنشاء حضان بمرور دسوق للتحفظ على التكاتك والدراجات البخارية المخالفة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، اللمسات النهائية للحضان الخاصة بوحدة مرور دسوق، وتركيب ثلاث أعمدة إنارة جديدة، وتشطبيات غرفة الحارس الخاص بالحضان.

وطالب الحشاش بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالحضان خلال 15 يوماً، وتسليمها لوحدة مرور دسوق لتفعيل قانون المرور للتحفظ بها على التكاتك والدراجات البخارية المخالفة، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، التى تسير بالمدينة بشكل عشوائى ومخالفة لشروط التراخيص.



متابعة الأعمال الجارية بحضان مرور دسوق