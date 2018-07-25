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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:02 م
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صور .. إنشاء حضان بمرور دسوق للتحفظ على التكاتك والدراجات البخارية المخالفة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:49 م
صور .. إنشاء حضان بمرور دسوق للتحفظ على التكاتك والدراجات البخارية المخالفة مساعد المحافظ يتابع الأعمال بيحضان مرور دسوق
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تابع اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الأربعاء، اللمسات النهائية للحضان الخاصة بوحدة مرور دسوق، وتركيب ثلاث أعمدة إنارة جديدة، وتشطبيات غرفة الحارس الخاص بالحضان.

وطالب الحشاش بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالحضان خلال 15 يوماً، وتسليمها لوحدة مرور دسوق لتفعيل قانون المرور للتحفظ بها على التكاتك والدراجات البخارية المخالفة، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، التى تسير بالمدينة بشكل عشوائى ومخالفة لشروط التراخيص.

1- متابعة الاعمال الجارية بحضان مرور دسوق
 متابعة الأعمال الجارية بحضان مرور دسوق

 

2- حضان مرور لدسوق
 حضان مرور لدسوق

 


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