صور.. إقبال كبير على حفل مئوية مدارس الأحد بالإسكندرية بحضور البابا تواضروس

الإسكندرية- جاكلين منير

شهد ساحة مكتبة الإسكندرية إقبالا كبيرا وازدحاما من المشاركين فى حفل مرور 100 عام على نشأة مدارس الأحد بالكنيسة.

وشهد محيط المكتبة تواجد أمنى مكثف، وقام اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية بجولة تفقدية فى ساحة المكتبة للتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية قبل وصول قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى المكتبة، فيما شهدت المكتبة تفتيش مكثف للمشاركين بالحفل وإجراءات تنظيمية مشددة.

وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بافتتاح المبنى الإكليريكية والديوان البطريركى اليوم ومن المقرر المشاركة فى احتفالية مئوية مدارس الأحد والتى ستقام مساءًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية ويشهدها قداسة البابا ولفيف من أحبار الكنيسة.