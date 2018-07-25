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شكرى لنظيره الفرنسى: مصر تدعم التسوية السياسية وجهود المبعوث الأممى لليبيا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:39 م
شكرى لنظيره الفرنسى: مصر تدعم التسوية السياسية وجهود المبعوث الأممى لليبيا سامح شكرى وزير الخارجية المصرى
كتب: أحمد جمعة
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تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم، اتصالا هاتفيا من جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع مصر لتطويرها فى كافة المجالات خاصة على ضوء الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين.

 من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسى على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدير فرنسا للدور المصرى الداعم لاستقرار المنطقة. وحرص الوزير الفرنسى على إطلاع الوزير شكرى على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا على ضوء أهمية الجهود المصرية الداعمة للاستقرار والتسوية السياسية فى ليبيا، حيث ثمن لودريان الجهود المصرية فى هذا الصدد، خاصة سعى مصر لإنجاز التسوية السياسية، فضلا عن توحيد الجيش الليبي. كما ناقش الوزيران الخطوات المقبلة لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على دعم مصر للتسوية السياسية وجهود المبعوث الأممى غسان سلامة، ومشددا على استمرار مصر فى جهودها لتحقيق التوافق بين الأشقاء فى ليبيا من أجل إعادة توحيد البلاد وبناء مؤسسات الدولة.

 


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سامح شكرى

وزير الخارجية

مصر

ليبيا

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