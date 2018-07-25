شركات سينمائية مهتمة بتحويل قصة فتية كهف تايلاند إلى فيلم

رويترز

قالت تايلاند، اليوم الأربعاء، إن دراما إنقاذ 12 فتى تايلانديا ومدربهم لكرة القدم بعد أن حوصروا داخل كهف استحوذت على اهتمام ما يصل إلى 12 شركة للإنتاج السينمائي بينها شركتان أجنبيتان وأربع شركات تايلاندية.

والشركات الست الأخرى ذات ملكية تايلاندية وأجنبية مشتركة لكن لم تتوفر تفاصيل أخرى عنها. وشكلت الحكومة لجنة للتأكد من التزام الأفلام بحقائق قصة عملية الإنقاذ.

وقال وزير الثقافة التايلاندى فيرا روجبوجانارات فى بيان إنه لا توجد حقوق ملكية ذات صلة بالقصة لأن تفاصيل الموضوع معروفة للجميع. وأضاف "لذلك يمكن لأى شخص إنتاج أفلام وفيديوهات ورسوم متحركة عنها".

وحوصر الفتية فى كهف تام لوانج فى إقليم تشيانج راى التايلاندى فى 23 يونيو. وقضى أفراد المجموعة تسعة أيام كانوا يشربون الماء خلالها من قطرات تساقطت من صخور إلى أن عثر عليهم غواصان على ضفة موحلة داخل الكهف.