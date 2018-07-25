الرئيسية أخبار عربية سقوط صاروخ فى بحيرة طبريا خلال المعارك فى جنوب غرب سوريا الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:05 م الحرب فى سوريا كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت فضائية العربية عاجل فى نبأ عاجل لها من مراسيلها سقوط صاروخ فى بحيرة طبريا خلال المعارك فى جنوب غرب سوريا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سوريا تضع الولايات المتحدة فى مأزق بشأن سياستها فى الشرق الأوسط.. فورين بوليسى: أمريكا خسرت والأسد يحقق فوزا.. الصراع السورى كشف تناقض واشنطن العميق إزاء المنطقة وتراجع أهمية ما كان يعتبر دوما مصالح أمريكية اخبار عاجلة عاجل سقوط صاروخ سوريا 32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا "التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50% اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها 1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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