رئيس مجلس الوزاء يغادر الجلسة العامة للبرلمان بعد منح الثقة للحكومة - صور

كتبت : نورا فخرى تصوير حازم عبد الصمد و خالد مشعل

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليًا، وذلك بعد موافقة المجلس على برنامج الحكومة (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بتحية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعدما استأذن الأخير للمغادرة.

كما شدد رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس عدم مغادرة القاعة الرئيسية لمجلس النواب التى تشهد انعقاد الجلسة العامة، ممازحًا إياهم: " لا تغادروا وإلا كأنكم تبعثون رسالة بأنكم حضرتم فقط لأجل الحكومة".























































































