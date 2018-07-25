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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:10 م
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رئيس شركة مياه الأقصر يكلف لجنة بفحص المياه بالبياضية بعد شكاوي الأهالي

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:24 م
رئيس شركة مياه الأقصر يكلف لجنة بفحص المياه بالبياضية بعد شكاوي الأهالي محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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كلف اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لجنة من إدارة المعامل والجودة وإدارة العلاقات العامة والتوعية وعدد من المهندسين والفنين المتخصصين بالتشغيل والصيانة لحصر مشاكل المياه بالبياضية، وأخذ عينات لتحليل المياه من منازل مختلفة لعدد من المواطنين وجاء ذلك رداً على ما ذكر من بعض المواطنين بوجود إختلاف فى الرائحة والطعم بالمياه.

وفي نفس السياق تم تخصيص لقاء لرئيس الشركة في مقر محطة الرضوانية، ضم عدد من أهالى الساحة الرضوانية والبياضية ورواج وعمرون والخضرات، وإستمع لمختلف الشكاوى من الأهالى مؤكداً حرص الدولة على إقامة محطة الرضوانية لتوفير المياه بعد معاناة دامت لعدة سنوات فى هذه المناطق من قلة المياه وإنقطاعها بشكل متكرر، مع التأكيد على حفاظ الشركة على مستوى جوة المياه المنتجة من المحطة والتى تم جلب لها أحدث التقنيات والمعدات من المانيا خصيصاً لذلك.

وتوجه الأهالى للإطلاع على نظم التشغيل بالمحطة وأسلوب العمل بها والشرب من المياه من داخل المحطة و التوجه لعدد من المناطق المذكورة حيث اختيرت بمعرفة الأهالى لأخذ عينات والشرب منها للتأكد من جودتها .

 


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