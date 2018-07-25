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رئيس الوزراء يُعلن تشكيل فرق عمل قومية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة بالوزارات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:02 م
رئيس الوزراء يُعلن تشكيل فرق عمل قومية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة بالوزارات الدكتور مصطفى مدبولى
كتب عبد اللطيف صبح
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كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن وجود خطة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج الحكومة، موضحا أن الحكومة تستهدف للمرة الأولى بناء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة.

 

وأوضح مدبولى أنه تم تشكيل فرق عمل قومى لمتابعة برنامج الحكومة يضم ممثلين عن كل الوزارات بدرجة لا تقل عن نائب أو مساعد وزير، على أن تنتشر فرق المتابعة فى كل وزارة لتكون نواة المتابعة فى كل وزارة.

 

وأضاف مدبولى أنه تم تحديد آليات تنفيذ كافة البرامج الرئيسية والفرعية وتحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ، بالإضافة إلى تحديد التكلفة الكلية والاستثمارية لكل برنامج فرعى من البرامج الرئيسية التى تضمنها البرنامج.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والتى شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للرد على ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتوصياتهم بشأن برنامج الحكومة.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

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