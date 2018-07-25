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رئيس الوزراء أمام البرلمان: الضرائب ليست المصدر الوحيد لموارد الدولة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:02 م
رئيس الوزراء أمام البرلمان: الضرائب ليست المصدر الوحيد لموارد الدولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت : نورا فخرى
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الضرائب ليست هى المصدر الوحيد لموارد الدولة إنما جزء منها، فهناك مصادر آخر ى ومنها قناة السويس، والبنك المركزي، وشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى رسوم التنمية والمحاجر والمناجم وحصة الصناديق الخاصة والسيادية والأصول غير المستغلة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

 

وأضاف مدبولى، أن الموارد غير الضريبية تمثل 25% من إجمالى الموارد، ومستهدف أن تصل الإيرادات إلى 989 مليار جنيه خلال العام 2018/2019.


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