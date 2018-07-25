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رئيس الحكومة التونسية يقرر تعيين هشام الفراتى وزيرا للداخلية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:00 ص
رئيس الحكومة التونسية يقرر تعيين هشام الفراتى وزيرا للداخلية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية
تونس (أ ش أ)
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قرر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية تعيين هشام الفراتى وزيرا للداخلية.

وأكد رئيس الوزراء التونسى -فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مواصلة العمل لفترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور فى وزارة الداخلية، رغم عدم وجود تعطل فى العمل الحكومى.

وأوضح رئيس الحكومة أن وزير الداخلية المقبل "سيكون شخصية ذات كفاءة عالية وملمة بالملف الأمني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الأمثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة".

يذكر أن وزير العدل غازى الجريبى شغل منصب وزير الداخلية بالنيابة عقب إقالة وزير الداخلية السابق لطفى براهم.

 


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