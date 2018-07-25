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رئيس البرلمان: قرار الحكومة برفع أسعار الغاز صحيح مائة فى المائة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:57 ص
رئيس البرلمان: قرار الحكومة برفع أسعار الغاز صحيح مائة فى المائة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على
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قال الدكتور على عبد العال، إن قرار الحكومة برفع أسعار استهلاك الغاز الذى اتخذته منذ أيام صحيح مائة فى المائة، متابعًا: "الحكومة بمجرد أداؤها اليمين الدستورية لها الحق فى اتخاذ كل القرارات طبقا لصلاحيتها الدستورية".

 

وأضاف رئيس مجلس النواب، مخاطبا النواب: "لا يجب أن تصدروا للرأى العام معلومات مغلوطة".

 

جاء رد عبد العال تعقيبا على ما آثاره أحد النواب فى الجلسة العامة اليوم خلال رده على برنامج الحكومة أنه كان يجب أن تنظر ولا تتخذ قرار رفع الأسعار قبل أن تحصل على ثقة البرلمان.

 

يذكر أن المجلس يواصل اليوم مناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وسوف يصوت على منح الثقة للحكومة.


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