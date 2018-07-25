حبس عاطل حاول سرقة سيارة مواطن من أمام منزله بالقاهرة

كتب ــ عامر مصطفى

قررت نيابة الساحل، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وذلك فى اتهامه بمحاولة سرقة سيارة، كما طلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب تمكن رجال مباحث من ضبط "وليد.ع" 45 سنة، عاطل، أثناء محاولته سرقة السيارة رقم ن ص ل 495، ملك المواطن "إيهاب.م" 43 سنة، بأسلوب "المغافلة" أثناء توقفها أمام الجراج سكن المجنى عليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بشروعه فى سرقة السيارة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.