حبس عاطلين تخصصا فى سرقة المشغولات الذهبية والأجهزة من الشقق بالقطامية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة محمد سلامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر كالون".

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة القطامية، من القبض على "هانى.ر.ع" 44 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سرقة مسكن"، و"إسلام.ف.م" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص".

ومن خلال التحريات، تبين صحة المعلومات، وتم ضبطهما، وبحوزتهما بندقية خرطوش عيار 12مم، بنسة حديدية، عدد من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة تليفزيون، مبلغ مالى 9000 جنيه، صليب، بعض الإكسسوارات الفضية من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة شاشة 32 بوصة وسلسلة وخاتم ذهب أطفال، 2 سماعة كاسيت، وجهاز تاب، من داخل شقة حاصل على بكالوريوس دراسات فندقية، وسرقة شاشة تليفزيون ماركة توشيبا وجهاز لاب توب ومبلغ 7 آلاف جنيه من داخل شقة موظف بجامعة عين شمس، وسرقة 2 شاشة ومبلغ 6000 جنيه، و2 ساعة يد وسلسلة فضة من داخل مسكن ربة منزل، وسرقة 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة وجهاز تاب صينى ومبلغ 1000 جنيه وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (3 غوايش، 2 خاتم، 3 حلق أطفال، انسيال، سلسلة، 3 دلاية من داخل شقة موظف).

كما تم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهما "سيئ النية" بائع مصوغات ذهبية، كما تم ضبط 3 شاشات تليفزيون، وجهاز لاب توب، مبلغ مالى 10 آلاف جنيه متحصلات حوادث السرقة لدى ربة منزل، والتى اعترفت بعلمها أنها من متحصلات نشاطها الإجرامى، كما تم بإرشادهما ضبط 3 هاتف محمول، 2 جهاز تابلت، مبلغ 650 جنيها بمسكنهما، وأضافا أنهما انفقا باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.