ثقافة الأقصر تواصل خطوات النجاح ودعم المواقع الثقافية بمختلف أنحاء المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

نجاحات مميزة حققها فرع ثقافة الأقصر مؤخرًا بالتحرك وإقامة قوافل ثقافية واحتفالات فنية متنوعة بمختلف ربوع الأقصر، وساهمت خطة الفرع فى حصول إقليم جنوب الصعيد الثقافى على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وخطوات جادة لتغطية مختلف المناطق المحرومة بإقامة 3 قصور ثقافة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الصدد أعلن محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر، أنه من المنتظر انتهاء العمل فى 3 بيوت جديدة للثقافة فى المدامود بحرى وحاجر العديسات والأقالته، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة ثقافية متنوعة لكل أطفال وشباب محافظة الأقصر فى مختلف المناطق، حيث تشرف على الأعمال فى تلك البيوت الثقافية الجديدة التى شارفت على النهاية الهيئة العامة لقصور الثقافة ونفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لزيادة أعداد المواقع الثقافية من أجل تحقيق مبدأ العدالة الثقافية خاصة بالمناطق الحدودية.

وأضاف مدير فرع ثقافة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن البيت الأول هو "بيت ثقافة حوض الرمال" بالمدامود بحرى وبلغت نسبة تنفيذه نحو 98%، موضحًا أنه تم البدء فى المشروع بتاريخ 16 مارس 2016، وتبلغ مساحته الكلية حوالى 859 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، والمسرح الرئيسى بمساحة 180 مترًا مربعًا يسع 125 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، غرف الإسقاط، مخزن.

وأوضح محمد العدوي، أن البيت الثانى هو بيت ثقافة الأقالتة ووصلت نسبة التنفيذ به إلى نحو 85%، وجار الانتهاء من أعمال إنشائه بمعرفة القوات المسلحة، أما البيت الثالث هو "بيت ثقافة حاجر العديسات" جنوبى محافظة الأقصر، موضحًا أنه بلغت نسبة تنفيذه نحو 96%، حيث تم البدء فى المشروع بتاريخ 10 أبريل 2016، وتبلغ مساحته الكلية 1323 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من طابقين، يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، ومسرح بمساحة 220 مترًا مربع يسع 145 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، وغرف الإسقاط.

وفى نفس السياق واستكمالاً لنجاحات الثقافة بالصعيد، قدم الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الشكر لكل قيادات الثقافة والعاملين بها فى محافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر، وذلك عقب حصول الإقليم على المركز الأول فى تحقيق المستهدف الثقافى والفنى على مستوى الأقاليم الثقافية الستة بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى ميزانية عام 2017/2018.

وأضاف سعد فاروق، أن الإقليم يضم محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على وضع مستهدف ثقافى وفنى تقيس به إنجازات الأفرع الثقافية التابعة لكل إقليم ثقافى، موضحًا أن ذلك جاء فى إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة ثقافية متميزة بكل الأقاليم، ووجه رئيس الادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى الشكر لكل العاملين بالإقليم والأفرع وقصور الثقافة والمكتبات والمواقع الثقافية المختلفة المنتشرة فى الاقليم على جهدهم الملموس خلال الفترة الماضية.

وأكد الباحث سعد فاروق لـ"اليوم السابع"، أن فرع ثقافة الأقصر يقوم بدور كبير فى خدمة المجتمع فى كل موسم طوال العام، حيث إنه مع دخول فصل الصيف تم وضع خطة الأنشطة والفعاليات الصيفية التى بدء الفرع فى تنظيمها منذ يوليو الجارى وتستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث تضمنت خطة الأنشطة والفعاليات تنفيذ 8 قوافل ثقافية فنية تشمل محاضرات تحث على التسامح وقبول الآخر ومسرح عرائس وورش فنون تشكيلية وتستهدف الفئة العمرية من سن 6 سنوات حتى سن 15، وسيتضمن برنامج شهر أغسطس أيضًا تنفيذ عدد 8 قوافل ثقافية توعوية فنية وتستهدف الفئة العمرية من سن 18حتى 35والندوات الثقافية عن المواطنة والتطرف ونبذ العنف بالإضافة إلى ورش الفنون التشكيلية والفقرات الفنية، بينما سيتضمن برنامج شهر سبتمبر 8 قوافل وتستهدف جميع الفئات العمرية والندوات عن التعايش السلمى وترشيد الاستهلاك وثقافة الاختلاف والتمييز بالإضافة إلى الفقرات الفنية وورش الفنون التشكيلية.



ثقافة الأقصر تواصل خطوات النجاح ودعم المواقع الثقافية بمختلف أنحاء المحافظة



قريباً افتتاح 3 بيوت ثقافة جديدة بالعديسات والمدامود والأقالته



ثقافة الأقصر تعلن خطة متكاملة لقوافل وفعاليات موسم الصيف لخدمة الأطفال والكبار



مدير ثقافة الأقصر في قافلة في القري المحرومة



إنشاء قصور الثقافة الجديدة بقري الاقصر



تجهيزات قصور الثقافة الجديدة بالاقصر



جانب من العمل في قصور الثقافة الجديدة



جانب من تجهيزات وانشاء القصور الجديدة



أعمال إنشاء بين ثقافة الاقالته بالأقصر