الرئيسية أخبار عربية تنظيم داعش يتبنى مسؤولية الهجمات بمحافظة السويداء السورية الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:51 م داعش أ ف ب إضافة تعليق أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجمات فى محافظة السويداء السورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم السويداء فى سوريا إلى 102 شخص ارتفاع حصيلة القتلى فى هجمات السويداء إلى 50 الجيش السورى يستعيد دوما وعراجة وتل بصير بريف السويداء ارتفاع حصيلة تفجيرات السويداء جنوبى سوريا لـ 38 قتيلا و37 جريحا داعش السويداء محافظة السويداء سوريا أخبار العالم أخبار العالم الآن 32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا "التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50% اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها 1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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