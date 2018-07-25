تموين القليوبية: ننتظر قرار الوزير بشأن إضافة المواليد على البطاقات

القليوبية - إبراهيم سالم

قال عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إن المديرية رفعت درجة استعداداتها للدرجة القصوى لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، موضحا "مستعدون جيدا ونحن فى انتظار قرار وزير التموين لإعلان ضوابط وشروط إضافة المواليد".

وأضاف وكيل تموين القليوبية، أنه تم التنبيه على كافة مديرى إدارات التموين بالمحافظة على مراجعة الإجراءات والتشديد على العاملين بسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين لإضافة ذويهم على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن تلك الإضافات ستصب فى صالح المواطن البسيط وسيكون المستفيد الأول منها.

وتابع عبد الحليم، أنه سيتم طلب تقرير يومى من كل إدارة تموينية بالمحافظة لإعداد تقرير متكامل عن سير العمل بالمحافظة لرفعه لوزير التموين، والتأكيد على كل الإدارات بالمتابعة الدورية مع غرفة العمليات بالمديرية والمحافظة، لضمان سير العملية بنجاح دون وجود أية عقبات.