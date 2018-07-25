video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين القليوبية: ننتظر قرار الوزير بشأن إضافة المواليد على البطاقات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:23 ص
تموين القليوبية: ننتظر قرار الوزير بشأن إضافة المواليد على البطاقات الدكتور على مصيلحى وزير التموين
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قال عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إن المديرية رفعت درجة استعداداتها للدرجة القصوى لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، موضحا "مستعدون جيدا ونحن فى انتظار قرار وزير التموين لإعلان ضوابط وشروط إضافة المواليد".

وأضاف وكيل تموين القليوبية، أنه تم التنبيه على كافة مديرى إدارات التموين بالمحافظة على مراجعة الإجراءات والتشديد على العاملين بسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين لإضافة ذويهم على البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن تلك الإضافات ستصب فى صالح المواطن البسيط وسيكون المستفيد الأول منها.

وتابع عبد الحليم، أنه سيتم طلب تقرير يومى من كل إدارة تموينية بالمحافظة لإعداد تقرير متكامل عن سير العمل بالمحافظة لرفعه لوزير التموين، والتأكيد على كل الإدارات بالمتابعة الدورية مع غرفة العمليات بالمديرية والمحافظة، لضمان سير العملية بنجاح دون وجود أية عقبات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطة مديرية التموين فى المنيا لإضافة المواليد على بطاقات التموين

اخبار القليوبية

إضافة المواليد على البطاقات

تموين القليوبية

وزير التموين

القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة