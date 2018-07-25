تكريم 4 عمداء كليات و9 إداريين محالين للمعاش بجامعة بنى سويف.. صور

بنى سويف - أيمن لطفى

كرم مجلس جامعة بنى سويفى فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، 4 عمداء، و9 إداريين محالين للمعاش، بمنحهم شهادات تقدير لما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بالجامعة.

وهم الدكتور محمد عبد القادر عميد كلية الطب البشرى، مجدى فتحى القاضى عميد كلية الطب البيطرى، محمد معبد عميد كلية التمريض، وأحمد عثمان عميد كلية ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموظفون المحالون للمعاش، وهم محمد عبد العزيز حسن "كلية الطب البيطرى"، فاروق محمود حسن " الحقوق"'، قاسم شمردل قاسم " الطب البيطري"، محسن عبد البدرى "الآداب"، جمعه مبروك أحمد" الإدارة العامة، صوفى لويس فهمى "الحقوق"، جمال عبد الفتاح حسن "الطب"، أحلام عبد الصمد أحمد، فوقية عبد الله عبد الجواد "الإدارة العامة".

وقال الدكتور منصور حسن فى بيان له اليوم، إن التكريم يعد تقديرًا واعترافا بما قدموه على مدى سنوات طويلة من العطاء والجهد الذى أسهم فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية الجامعة، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.

وأكد حسن، على أن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، الذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، مما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الجامعة.



تكريم المحالين على المعاش بجامعة بنى سويف