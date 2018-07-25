تعرف على المرحلة الأول من خطة التدريب المهنى بالقوى العاملة ببنى سويف

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التدريب المهنى للعام المالى 2018/2019 بمركز التدريب المهنى شرق النيل بنى سويف، والمواقع التابعة له فى جميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح عرفان على شافعى مدير عام القوى العاملة أن التدريب لمدة 4 شهور للذكور والإناث من سن 18 إلى 40 سنة، حيث يشمل التدريب على مهن: تشغيل ماكينات (خراطة عادية/ تفريز/ كشط/ تجليخ)، وتشكيل معادن (لحام)، وميكانيكا سيارات (ديزل/بنزين/ كهرباء)، ميكانيكا جرارات، وتبريد وتكييف، وإلكترونيات، وتعبئة وتغليف، وتفصيل وخياطة، وصيانة أجهزة منزلية، ونقش وزخرفة، وصيانة المحمول والدش، وصيانة وتعليم الحاسب الآلي، بالإضافة إلى مهنتى: نجار وحداد مسلح.

وأضاف عرفان شافعى أن المتدرب يتمتع بمزايا عديدة تتضمن توفير وسيلة مواصلات لنقله من مديرية القوى العاملة إلى مركز التدريب والعودة، مع صرف بدل انتقال وتغذية يومياً خلال فترة التدريب وبدلة تدريب فضلا عن جوائز مالية لأوائل الخريجين، حيث يُمنح المتدرب شهادة خبرة تمكنه من العمل بها داخل وخارج البلاد.

كما يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلاً على مؤهل (متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عال)، ولا يجوز التقدم لمن سبق تدريبهم تدريباً تحويلياً، وأن يكون المتقدم متفرغاً تماماً طيلة مدة التدريب، وأن يجتاز الاختبارات الشخصية المعمول بها بمركز التدريب ومواقع التدريب الأخرى، مع إحضار المؤهل الدراسى وبطاقة الرقم القومى وصور منهما، بالإضافة إلى صورة شخصية للمتقدم وملف لحفظ الأوراق،حيث يتم تقدم الطلبات يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرًا عدا يومى الجمعة والسبت، وذلك بإدارة بحوث العمالة ومركز التدريب المهنى بشرق النيل بجوار ديوان عام المحافظة.

ومن جانبه أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، على أهمية التدريب المهني، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للعامل السويفى ورفع جاهزيته للعمل من خلال تفعيل دور مراكز التدريب المهنى ودعم كافة الجهود فى هذا المجال والتى تهدف لإكساب الأيدى العاملة المهارات التى يتطلبها سوق العمل، بما يساهم فى توفير فرص عمل، مشيراً إلى دعمه المتواصل لدورات التعليم والتدريب المهنى التى توفرها مديرية القوى العاملة.