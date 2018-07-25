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الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:38 ص
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تحرير 1453 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:03 ص
تحرير 1453 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
أسفرت مجهودات الحملة، التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1453 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 482 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125"، و63 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و61 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 15 سيارة، و154 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و58 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 37 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و 39 رخصة لمخالفة البيئة، و 109 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 41 رخصة لمخالفة خط السير، و48 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و24 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط وحجز 57 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و 12 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص تحميل ركاب فى الصندوق، و17 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 11 سيارة متروكة، و47 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير32 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و39 مخالفة مواقف عشوائية، و33 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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