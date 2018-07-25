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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:13 م
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بيطرى الوادى الجديد يعدم 540 كلبا ضالا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 08:15 م
بيطرى الوادى الجديد يعدم 540 كلبا ضالا كلاب ضالة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نفذت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، حملة لإعدام الكلاب والحيوانات الضالة على مستوى مراكز المحافظة التى أسفرت عن إعدام 540 كلبا وحيوانا ضالا باستخدام الخرطوش وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة ورئاسة المراكز.

وقال الدكتور شنودة توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد إن الحملة استهدفت المناطق السكنية والزراعات فى الأحياء والقرى على مستوى مراكز المحافظة واستمرت على مدار أسبوعين وأسفرت عن إعدام 540 كلبا وذئبا وثعلبا، تم التخلص منها بالطرق الآمنة مؤكدا على استمرار تلك الحملات بصفة دورية.

 

 


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