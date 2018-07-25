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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:05 م
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بولتيكو:خطة بـ12 مليار دولار لمزارعين أمريكا تعويضا عن أضرار التعريفة الجمركية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:43 م
بولتيكو:خطة بـ12 مليار دولار لمزارعين أمريكا تعويضا عن أضرار التعريفة الجمركية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، إن وزير الزراعة الأمريكى سونى بيرديو قد كشف عن خطة بتكلفة 12 مليار دولار ومكونة من ثلاثة أجزاء من أجل تخفيف أعباء التعريفة الجمركية الانتقامية عن المزارعين الأمريكيين من خلال مزيج من المدفوعات والمشتريات وجهود تعزيز التجارة.

 

وتسعى الخطة لضمان عدم تحمل المزارعين ومربى الماشية الأمريكيين، الصراع التجارى المتصاعد مع إتباع الإدارة مسارا عدائيا لإعادة التوازن لعلاقات أمريكا التجارية.

 

وأوضحت المجلة أن تحركات ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات من بعض أكبر المشترين الأجانب فى أمريكا قد أدى إلى الانتقام من السلع الزراعية الأمريكية مثل لحم الخنزير ولحم البقر وفول الصويا والذرة ومجموعة من الفواكه. وتعد خطة الإدارة للمساعدة التجارية محاولة لدغم التأييد وسط شريحة من الناخبيين الريفيين قبيل انتخابات التجديد النصفى المقررة فى نوفمبر المقبل. لكن التعريفات الجمركية والنتائج المترتبة عليا قد تسببت فى دمار الاقتصاديات الزراعية.

 

وقال وزير الزراع الأمريكى، إنه من الواضح أن هذا حل قصير المدى سيمنح الرئيس ترامب وقتا للعمل على سياسة تجارية طويلة المدى والاستفادة من الزراعة وكافة مجالات الاقتصاد الأمريكى.

 

وأوضح بيرديو إن هذا المبلغ يتماشى مع الآثار السلبية التى تبلغ حوالى 11 مليار دولار والتى حسبت الوزارة أن المنتجين الزراعيين عانوا منها نتيجة لما وصفه بالتعريفات الانتقامية غير القانونية التى فرضتها الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى ودول اقتصادية كبرى.


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