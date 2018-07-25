بدء تراخيص 331 بئرا سطحيا بالوادى الجديد الخميس المقبل

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أنه سوف يتم انعقاد اللجنة العليا للتراخيص والتقنين بوزارة الرى وذلك يوم الخميس المقبل، والتى من خلالها سوف يتم البت فى تراخيص 331 بئرا سطحيا.

وقال الشحات، إن تلك الاجراءات سيتم البدء فيها بعدما تم فحص الطلبات المقدمة من خلال معهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث الموارد المائية بوزارة الرى تمهيدا للموافقة عليها بهدف إنهاء الطلبات التى تقدم بها المنتفعون لحفر تلك الآبار السطحية على مستوى مراكز المحافظة.