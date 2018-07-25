video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تراخيص 331 بئرا سطحيا بالوادى الجديد الخميس المقبل

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:56 ص
بدء تراخيص 331 بئرا سطحيا بالوادى الجديد الخميس المقبل محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن المهندس مجدى الشحات وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أنه سوف يتم انعقاد اللجنة العليا للتراخيص والتقنين بوزارة الرى وذلك يوم الخميس المقبل، والتى من خلالها سوف يتم البت فى تراخيص 331 بئرا سطحيا.

وقال الشحات، إن تلك الاجراءات سيتم البدء فيها بعدما تم فحص الطلبات المقدمة من خلال معهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث الموارد المائية بوزارة الرى تمهيدا للموافقة عليها بهدف إنهاء الطلبات التى تقدم بها المنتفعون لحفر تلك الآبار السطحية على مستوى مراكز المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل رى الوادى الجديد: بدء إجراءات ترخيص 331 بئر سطحى للمزارعين

بئر سطحى

اخبار مصر

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

"الصحة" تشكل لجنة لحصر احتياجات مستشفيات قوائم انتظار الجراحات الحرجة

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ليفربول يعرض أجمل 10 أهداف لـ "الفيرارى" صلاح بعد ترشحه لجائزة الفيفا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

7 معلومات عن مسابقة "الأعلى للجامعات" الموحدة المؤهلة لكليات الهندسة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

فيديو.. رئيس "سيمنز": السوق المصرية مليئة بالفرص.. وأشعر بالانبهار من أداء القيادة

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

رسميا.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "إلى كل اللى بيحبونى" ويضم 12 أغنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة