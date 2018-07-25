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انفجار بكبينة كهرباء يتسبب فى انقطاع التيار عن أماكن بكرداسة ﻷكثر من 5 ساعات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:36 ص
انفجار بكبينة كهرباء يتسبب فى انقطاع التيار عن أماكن بكرداسة ﻷكثر من 5 ساعات انفجار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تسبب انفجار داخل كبينة كهرباء ثم اشتعال النيران بها فى انقطاع التيار الكهربى عن العديد من المناطق فى كرداسة بسبب زيادة اﻷحمال، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، ويحاول عمال شركة الكهرباء إجراء عمليات إصلاح ولكن دون جدوى، ويستمر انقطاع التيار ﻷكثر من 5 ساعات، مما أدى لاستياء اﻷهالى والمواطنين.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كبينة كهرباء تغذى العديد من الأماكن فى كرداسة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

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