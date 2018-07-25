اليوم.. استئناف المطربة بوسى على حبسها فى إصدار شيكات بدون رصيد

كتب عبد الله محمود

تستأنف اليوم محكمة جنح مستأنف النزهة، نظر استئناف المطربة بوسى على حكم حبسها بقضية إصدار شيكات بدون رصيد.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، أمس الأربعاء، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.‎