video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النقض تقبل طعون المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية وتقرر إعادة محاكمتهم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:28 م
النقض تقبل طعون المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية وتقرر إعادة محاكمتهم محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الدائرة (د) برئاسة المستشار أحمد عبد القوى الطعن المقدم من 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتى وقعت أحداثها فى 22 يوليو 2013.وقررت إعادة محاكمتهم.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد قضت بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد أيضًا فى القضية.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، من بينها، تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل، إصابة آخرين والإتلاف العمدى وتخريب مبانى ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حيازتهم الأسلحة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"النقض" تصدر حكمها على 16 متهمًا فى أحداث "السفارة الأمريكية الثانية" اليوم

النقض تحدد جلسة 8 ديسمبر المقبل لنظر طعن المتهمين فى "خلية وجدى غنيم"

محكمة النقض

أحداث السفارة الأمريكية

محكمة الجنايات

جرائم القتل

السفارة الأمريكية

أخبار الحوادث




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة