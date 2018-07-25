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الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:44 ص
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القبض على صاحب معرض سيارات وبحوزته 6 فواتير مزورة بالمنوفية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:57 ص
القبض على صاحب معرض سيارات وبحوزته 6 فواتير مزورة بالمنوفية القبض على متهمين - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، من ضبط "أ ع" صاحب معرض سيارات مستعملة ومقيم مركز أشمون، وذلك أثناء تواجده داخل الإدارة بشبين الكوم وبحوزته "6" فواتير بيع منسوب صدورها لأحد معارض تجارة السيارات يشتبه فى كونها مزورة، عن طريق تدوين بيانات للسيارات بمداد حبر يتأثر ويتلاشى بالحرارة.

وبمواجهة المذكور اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "ي ر" صاحب معرض سيارات، )لم يستجوب( بقصد الحصول على فواتير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وخالية البيانات وإعادة تدوين بيانات سيارات أخرى، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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