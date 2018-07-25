الصين تفتتح محكمتين للإنترنت لنظر قضايا الشائعات وحقوق الملكية

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تخطط المحكمة الشعبية العليا فى الصين لافتتاح محكمتين للإنترنت فى العاصمة (بكين) ومدينة (قوانغتشو) جنوبى البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت المحكمة –فى بيان اليوم الأربعاء- إن هذه النوعية من المحاكم ستنظر قضايا متعقة بالشائعات وتداول المعلومات الشخصية، والاحتيال أثناء التجارة التى تعقد صفقاتها عبر الإنترنت إضافة إلى حالات انتهاك حقوق الملكية على الإنترنت.

وكانت الصين افتتحت أول محكمة للإنترنت فى مدينة "هانغتشو" بمقاطعة "تشجيانج" جنوب شرقى الصين، العام الماضى.

وتجرى جميع الإجراءات القانونية بدءا من رفع الشكاوى والنظر فى القضية من خلال موقع المحكمة الالكترونى، كما ستعقد جلسات الاستماع والإعلان عن الأحكام عن طريق بث مصور مباشر عبر شبكة الإنترنت.