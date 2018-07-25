السيطرة على حريق نشب فى منحل عسل بقرية فلسطين بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب فى منحل عسل، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية بنشوب حريق بمنحل عسل.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن المنحل مكون من "300" خلية خشبية داخل قطعة أرض زراعية بالقرية المشار إليها ملك "ع ن م" 46 سنة مما أدى لاحتراق بعض الخلايا دون حدوث إصابات.

وبسؤال صاحب المنحل أيد ما جاء بالفحص واتهم جاره "ض ح م" 48 سنة،و ابنه م ض ح 18 سنة بالتسبب فى نشوب الحريق أثناء قيامهما بالتخلص من بعض النباتات الجافة " هيش وبوص " حرقًا بالحد الفاصل بينهما بالأرض الزراعية، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما بمواجهتهما أنكرا.

و تم إخطار الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.