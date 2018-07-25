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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:42 ص
خالد صلاح
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الرقابة المالية تحدد 6 سنوات مالية متصلة حدا أقصى لمراقبى حسابات شركات البورصة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:00 ص
الرقابة المالية تحدد 6 سنوات مالية متصلة حدا أقصى لمراقبى حسابات شركات البورصة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 59 لسنة 2018، بأن يكون لشركات البورصة، مراقب حسابات مستقل أو أكثر من ضمن المقيدين فى سجل مراقبة الحسابات لدى الهيئة ويعين سنوياً، ويجوز أن يجدد له بحد أقصى 6 سنوات مالية متصلة، على أن يراعى تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل.
 
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أعلن عن موافقة مجلس ادارة الهيئة فى جلسته المنعقدة –  أول أمس - على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة فى إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) وذلك فى إطارإستكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

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اخبار البورصة المصرية

الرقابة المالية

سندات الخضراء

مراقب حسابات مستقل




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