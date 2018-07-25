الرئيس المكسيكى: ترامب حثنى على تسريع مفاوضات نافتا

مكسيكو (أ ف ب)

قال الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حضه على تسريع المفاوضات من أجل تحديث اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وكتب ترامب فى رسالة "اعتقد أن إعادة التفاوض الناجحة حول اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ستؤدى إلى مزيد من الوظائف والأجور الأعلى للعمال الأمريكيين والمكسيكيين الذين يعملون بجد - ولكن فقط إذا تمت (هذه المفاوضات) بسرعة، وإلا فسيتوجب على سلوك طريق مختلف كثيرًا وأنا لا أفضل هذا ولكنه سيكون أكثر فائدة بالنسبة إلى الولايات المتحدة ودافعى الضرائب فيها".

والرسالة التى تم إرسالها باللغتين الإنجليزية والإسبانية قرأها للصحافة مارسيلو ايبرار الذى سيتولى منصب وزير الخارجية فى الحكومة المكسيكية المقبلة.

وجاءت الرسالة ردا على رسالة أخرى إرسلها لوبيز أوبرأدور إلى ترامب عن طريق وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروه فى مكسيكو فى يوليو.

وفى رسالته قال الرئيس المكسيكى المنتخب إن المكسيك تريد علاقة "احترام وصداقة تُركّز على التعاون التنموى"، مشيرا إلى أن تطوّر المكسيك سيؤدى إلى خفض أعداد المواطنين الذين يتركون بلادهم بحثا عن عمل.

كما تحدث عن "علاقة جديدة" مع الولايات المتحدة.