الداخلية تضبط 668 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية ونجحت في ضبط (42) قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و (231) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط (32) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (91) قضية فى مجال الغش التجارى و (668) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و (32) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها و (32) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.