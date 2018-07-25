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الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:45 م
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الخارجية الأمريكية: إيران تعانى من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:43 م
الخارجية الأمريكية: إيران تعانى من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
كتب محمد شرقاوى
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قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضت عقوبات متعددة على روسيا منها عقوبات بعد حادث تسميم العميل المزدوج فى بريطانيا، مضيفا أن ترامب يعتقد أن إيران تعانى من العقوبات الاقتصادية التى فرضت عليها.

وأضاف بومبيو، خلال جلسة استماع لوزير الخارجية الأمريكى، أن مفاوضات مع كوريا الشمالية معقدة جدا خاصة تفكيك ترسانتها النووية والصواريخ النووية، مضيفا أن الحزب الحاكم فى باكستان ندد بالتجاوزات فى الانتخابات التشريعية وأعلن رفضه المسبق للنتائج، مؤكدا أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمانا بعد الإجراءات التى قام بها الرئيس ترامب.

 


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