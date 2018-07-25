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الحكومة تنتظر حصولها على ثقة البرلمان لإعلان حركة المحافظين

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:21 م
الحكومة تنتظر حصولها على ثقة البرلمان لإعلان حركة المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت - هند مختار
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أكدت مصادر حكومية مسئولة لـ«اليوم السابع»، أن سبب تأجيل إعلان حركة المحافظين حتى الآن هو انتظار الدكتور مصطفى مدبولى للبرلمان لمنح الثقة للحكومة، ليعقبها على الفور البدء فى إجراءات الانتهاء من حركة المحافظين والإعلان عنها فى أسرع وقت.
 
وأوضحت المصادر، أن قائمة الأسماء المبدئية للمرشحين تم الانتهاء منها بالفعل، وعرضها على رئيس الجمهورية، وأنه من المنتظر أن يكون هناك جلسة لقاء لرئيس الوزراء بالمرشحين، ليعقبها حلفهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. ومن جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن الشفافية والنزاهة والإدراك للشأن المحلى هى أهم سمات اختيار المحافظين، مؤكدا أنه كلما تم الإسراع فى إعلان حركة المحافظين الجديدة كان الأمر أفضل، خاصة وأن هناك ملفات وقرارات بالمحافظات معلقة لحين اختيار المحافظين الجدد. 
 
وأوضح أن منصب المحافظ يقع عليه مسؤولية كبيرة، وبالتالى لابد وأن يكون المرشح لهذا المنصب له صفات معينة أهمها القدرة على التواصل المباشر على أرض الواقع مع المواطنين، والإلمام بالشأن المحلى الداخلى.

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مصطفى مدبولى

حركة المحافظين

المحافظين المرشحين




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