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الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:37 م
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الجيش اليمنى يسقط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين بمحافظة البيضاء

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:22 م
الجيش اليمنى يسقط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين بمحافظة البيضاء عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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تمكن الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة مسيرة (من دون طيار)، تابعة لمليشيا الحوثى فى مديرية (الملاجم) بمحافظة البيضاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، أن مضادات الجيش اليمنى فى محور (بيحان) أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة للمليشيا الحوثية فى مرتفعات (فضحة) مديرية الملاجم.

وفى سياق متصل.. وصلت إلى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء تعزيزات عسكرية مكونة من كتيبتين عسكريتين تابعة لمقاومة البيضاء، للمشاركة فى العمليات العسكرية ضد المليشيا الحوثية فى المديرية لتحريرها.

 


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طائرة بدون طيار

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