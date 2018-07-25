البورصة: تسجيل بيع 3.9 مليون سهم لـ"الماكو" تمهيدا للشطب

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع والشراء لأسهم شركة النصر لصناعة المحولات -الماكو، اليوم الأربعاء، بسوق الصفقات الخاصة فقد بلغت كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة عدد 3,866,712 سهم.

وكانت البورصة المصرية، قد قررت فتح سوق الصفقات الخاصة للشطب الاختيارى لأسهم شركة النصر لصناعة المحولات -الماكو اعتباراً من اليوم 18 يوليو وحتى يوم 25 يوليو لتسجيل الأوامر للبيع بسعر 17.39 جنيه.

وفى الشهر الماضي، وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على سير النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية - الماكو فى إجراءات الشطب الاختيارى برأسمال 39.8 مليون جنيه.

وبحسب البيان السابق ، بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 10.8% من إجمالى أسهم الشركة وفقاً لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ فى مطلع يونيو الماضى.