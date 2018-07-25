video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

البابا تواضروس يشارك فى احتفالية مدارس الأحد.. والفقى: أنقذ الوطن من مآزق كثيرة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:34 م
البابا تواضروس يشارك فى احتفالية مدارس الأحد.. والفقى: أنقذ الوطن من مآزق كثيرة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مدارس الأحد بدأت فى الكنيسة عام 1918 وأنها كانت بمثابة مدرسة، حيث لم تكن المدارس قد انتشرت فى ذلك الوقت.

 
وقال البابا إن تعاليم مدارس الأحد تتضمن التعاليم الدينية وتعاليم الفضائل، بالإضافة إلى تعاليم الوطنية وحب الوطن مثل تعليم قصة نحاميا النبى من الإنجيل المقدس.

وأكد أن الكنيسة تحتفل اليوم بمرور 100 عام على تأسيس مدارس الأحد وكل من شارك فيها سواء بتأسيسها أو تنميتها. 


 جاء ذلك خلال احتفالية مئوية مدارس الأحد والتى تقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية.


من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى، إن المكتبة تقدر الدور التعليمى الذى تقوم به الكنيسة وأن العيد المئوى لمدارس الأحد ليس مناسسبة قبطية بل مناسبة وطنية، فهى تعبر عن تلقين الأخلاق والقيم التى ترتقى بمصر كلها و ليس الأقباط فقط.

 
وأعلن الفقى أن المكتبة تلقت كتابا تذكاريا من قداسة البابا بعنوان "مدارس الأحد فى 100 عام"، وسوف يتم وضعه فى المكتبة كوثيقة تذكارية، 
وقال إن مصر تمر بمرحلة عنق الزجاجة، وأن التعليم هو وسيلة الخروج بمصر من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدا أن تراجع الدور الإقليمى لمصر جاء بسبب التراجع فى مستوى التعليم.

 
وأعرب عن اعتزازة بقداسة البابا شنودة كقيمة وطنية كبيرة، واصفا إياه بأنه كثيرًا ما أطفأ حرائق وأنقذ الوطن من مآزق كثيرة، وقد تضمن الحفل فقرات مسرحية وترانيم لإحياء تلك المناسبة.

الجدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية قد احتفلت بمئوية مدارس الأحد فى احتفالية كبرى بمسرح الأنبا رويس بالعباسية منذ شهور حيث تحيى الكنيسة هذا العام ذكرى مرور 100 عام على تأسيس مدارس التربية الكنسية التى أطلقها القديس حبيب جرجس المعلم الكنسى الشهير.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 

 

(4)
 

 

(5)
 

 

(6)
 

 

(7)
 

 

(8)
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بلاك تيما" على موعد مع جمهور الإسكندرية فى مهرجان الأوبرا الصيفى

صور.. إقبال كبير على حفل مئوية مدارس الأحد بالإسكندرية بحضور البابا تواضروس

البابا تواضروس الثانى يصل إلى مكتبة الإسكندرية برفقة المحافظ ومصطفى الفقى

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

مدارس الاحد

البابا تواضروس




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة