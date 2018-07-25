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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:35 م
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الإفراج عن 3474 رأس جمال قادمة من السودان بعد اخضاعها للإجراءات البيطرية

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:03 م
الإفراج عن 3474 رأس جمال قادمة من السودان بعد اخضاعها للإجراءات البيطرية جمال - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إفراج سلطات الحجر البيطرى بمحجر أبوسمبل جنوب أسوان، الأربعاء، عن شحنة جمال قادمة من السودان بإجمالى 3474 رأسا، والتى كانت قد وصلت إلى محجر أبوسمبل عبر منفذ أرقين البرى الحدودى بين مصر والسودان.
 
وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشحنة وصلت إلى المحجر، الإثنين الماضى، وتم إخضاعها للإجراءات البيطرية المطلوبة للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمى وضمان سلامتها من أى أمراض وبائية خاصة مرض الكورنا، موضحا أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة وأخذ عينات عشوائية من الجمال السودانية، وعقب التأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض تقرر الإفراج الصحى عنها، تمهيدا لطرحها بأسواق الجمال بمركز دراو فى أسوان وباقى المحافظات.
 
 

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