الإسكان: 44234 حاجزا لـ30145 قطعة أرض طرحتها الوزارة بنظام القرعة

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم غلق باب الحجز لـ30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً)، طرحتها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك يوم الأحد 22/7/2018.

وأوضح أن عدد المتقدمين للحجز بلغ 44234 مواطناً، منهم 29547 تقدموا لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، و9981 تقدموا لحجز أراضى الإسكان المتميز، و4706 تقدموا لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، مشيرا إلى أنه تم البدء فى فرز ومراجعة مستندات الحجز، وعقب الانتهاء سيتم تحديد مواعيد إجراء القرعة.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بشأن نظام السداد الخاص بأراضى الإسكان الاجتماعى، فيتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

وأضاف أنه فى حالة الحصول على قطعة أرض بالإسكان المتميز، يتم استكمال سداد (25 % بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

وعن نظام السداد وأسلوب تخصيص أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، أشار المهندس طارق السباعى إلى أنه يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكى بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة، موضحا أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة) في ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضھم على نسب سداد أقل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، لأراضى الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المُخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.