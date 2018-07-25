"الإسكان": 1200 مواطن حجزوا وحدات فى العلمين الجديدة بـ30 ألف جنيه للمتر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، إن هناك 1200 مصرى حجزوا وحدات فى العلمين الجديدة بـ30 ألف جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن هناك 4 آلاف شخص منتظرين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه سيتم إنجاز مدينة العلمين الجديدة التى تضم الاجتماعى والمميز وسكن مصر خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن هناك 500 وحدة إسكان اجتماعى، و500 وحدة إسكان مميز، وكذلك سكن مصر.

وأشار معاون وزير الإسكان، أن العلمين مدينة عالمية على أرض مصرية وأول مدينة ساحلية من الإسكندرية حتى مطروح.