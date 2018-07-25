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الأرصاد : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:53 م
الأرصاد : تحسن بحالة الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من غد الخميس تشهد حالة الطقس تحسنا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وانخفاض فى درجات الحرارة يتراوح بين 3  و 4 درجات .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يوم الجمعة المقبل يشهد أيضا انخفاضا آخر بمعدل درجة فى درجات الحرارة بالسواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ، لافتا إلى أن الطقس يظل شديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وأوضح أن نسب الرطوبة غدا بالسواحل الشمالية تصل 80% ووقت الظهيرة تقل لتصل 50% وبالوجة البحرى والقاهرة تصل نسب الرطوبة 70% ووقت الظهيرة تصل ل 30% .

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد المواطنين الابتعاد اليوم الأربعاء، ذروة الموجة الحارة عن الشمس ، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس ، والتوجهات لاقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.


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