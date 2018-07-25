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الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:08 م
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افتتاح محطة للطاقة الشمسية بجامعة المنيا

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:01 م
افتتاح محطة للطاقة الشمسية بجامعة المنيا الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا
فريق المحافظات
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افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، محطة  للطاقة الشمسية  أعلى مبنى رئاسة الجامعة والتى تعمل بنظام العداد التبادلى المرتبط بالشبكة القومية للكهرباء كأحد التجارب الرائدة فى مجال استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية التى يمكن أن تستخدم صيفا وشتاء لتغذية مبانى الجامعة والمدن الجامعية بها، وذلك بقدرة 61.48 كيلو وات؛ توفيراً للطاقة الكهربائية.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن أعمال التصميم والإنشاء للمحطة تحت إشرف الشركة العربية للطاقة المتجددة "بالهيئة العربية للتصنيع"، وسيتم تعميمها ونشرها بالمستشفيات والمدن الجامعية داخل الجامعة، إذ أن المستشفيات تستهلك سنويا مايزيد عن  8 ملايين جنيه كهرباء، وذلك تأكيداً لدور الجامعة الريادى فى المساهمة فى حل مشكلات المجتمع، ومواكبة التوجه الحكومى فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وتشجيع المجتمع المحيط على استخدام الطاقات الجديدة.

وأضاف الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد، استشارى المشروع، بأن المحطة  بلغ عدد الألواح المستخدمة فيها 232 لوحا شمسيا، يبلغ قدرة اللوح فيها 265وات،  ويصل متوسط الطاقة الإنتاجية للمحطة 120000كيلو وات ساعة، لافتاً إلى تكلفتها التى بلغت  1018000جنيه، إذ ستسترد الأموال المدفوعة بها فى ستة أعوام تقريباً، ويبلغ عمر المحطة  الافتراضى 25عاما .

شهد الافتتاح نواب رئيس الجامعة للقطاعات الثلاثة، وعمداء الكليات والدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد، والمهندسة غادة محمد الجندى المدير التنفيذى للشركة العربية للطاقة المتجددة، ومدير الإدارة الهندسية بالجامعة ومهندسيها المتخصصين والذين قاموا بالإشراف على التنفيذ.

 


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