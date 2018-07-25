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استطلاع لرويترز: اقتصاد مصر يحقق نموا بنسبة 5.2% فى السنة المالية الجديدة

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:27 ص
استطلاع لرويترز: اقتصاد مصر يحقق نموا بنسبة 5.2% فى السنة المالية الجديدة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رويترز
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قال خبراء فى استطلاع للرأى أجرته رويترز، إن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.2 % فى السنة المالية التى بدأت فى يوليو مع مضى القاهرة فى إصلاحاتها الاقتصادية.

وساهمت هذه الإصلاحات، التي جرى تطبيقها بموجب خطة يدعمها صندوق النقد الدولى وترتبط ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، فى إنعاش النمو الاقتصادى فى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد أعوام من الاضطرابات السياسية.

وكشف استطلاع رويترز لآراء 13 من خبراء الاقتصاد أن معدل النمو للسنة المالية 2018-2019 من المتوقع أن يسجل 5.2%، وكان متوسط توقعات 12 من خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد معدل نمو 5.5% في السنة المالية 2019-2020 .

 


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