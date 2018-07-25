إصابة 3 أشخاص فى انفجار ثانٍ أمام مركز اقتراع بمدينة لاركانا الباكستانية

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وقع انفجار، اليوم الأربعاء، أمام أحد مراكز الاقتراع فى الانتخابات الباكستانية بمدينة لاركانا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة (جيو) الإخبارية الباكستانية أن الانفجار وقع بالقرب من مدرسة (شاه محمد)، فيما لم تعرف طبيعة الانفجار حتى اللحظة.

وكان قد وقع انفجار فى وقت سابق اليوم تبناه تنظيم (داعش) الإرهابى بمدينة كويتا، وأسفر عن مقتل 31 شخصا.

وتتزامن الانفجارات مع توجه الملايين من الباكستانيين لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية